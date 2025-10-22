台積電11/8日運動會 當年提議舉辦是他

台積電董事曾繁城（右）與工研院董事長吳政忠（左）昨出席史欽泰出書發表會。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電今年運動會預計於11月8日舉行，除了創辦人張忠謀夫婦將會參加之外，被張忠謀視為「最佳戰友」的現任董事曾繁城夫婦也將會參加，曾繁城昨參加老友史欽泰的自傳「十里天下」出書發表會，被問是否會參加今年的運動會，他肯定地回答「會」，並透露台積電最初開始舉辦運動會是他提議的，年輕時喜歡運動的曾繁城，爬過百岳逾50座具挑戰高山，他說，至今仍喜歡運動，包括爬爬小山、打打球。

曾繁城說，為了提倡運動與凝聚向心力，他提議舉辦運動會，但忘了哪一年開始舉辦。網路查詢，台積電約於1991年開始舉辦運動會，那是公司成立後的第4年。

台積電運動會前幾年，因公司規模不大，就近在清大或交大運動場舉行，隨著公司規模擴大，台積電運動會也越來越盛大，場地也從新竹市體育場轉移到竹北體育場，除了北中南廠區參加之外，近幾年也包括中國、日本熊本、美國廠區也派代表來台參加，壯觀的場面已成全台矚目的焦點，張忠謀更稱運動會那天是他每年最興奮的一天。

49年前，台灣派出一批工程師前往美國RCA學習積體電路技術，從設計到製造生產甚至會計等不同專業，以建立半導體產業及自主技術能力。當時，史欽泰帶領曾繁城等多位工程師，到美國俄亥俄州專攻CMOS製程，到後來回國建立示範工廠、開始生產之路，彼此也建立情誼深厚的革命情感，年逾80歲的曾繁城昨在夫人陳韓的陪同下，特地到場祝賀，全程參加，展現老友力挺的誠意，也看出體力很好。

