泓德能源攜手美商ArcTrade 佈局亞太電力交易市場

〔記者歐宇祥／台北報導〕智慧能源廠商泓德能源（6873）今日宣布，與美國能源科技平台商ArcTrade成立合資公司MWEX Solutions，共同推動ArcTrade研發的電力交易平台eOS（Energy Operating System）在亞太區的落地應用，首要將以澳洲為起點，明年將拓展到日本等市場。

泓德能源說明，ArcTrade專注於開發新世代電力管理與交易技術，服務範圍涵蓋北美主要電力市場，其核心產品eOS平台已獲多家北美能源企業採用，雙方合資成立MWEX Solutions，將eOS平台技術導入亞太，加速能源交易數位化進程，成為泓德能源建立跨國能源平台的重要里程碑。

泓德能源總經理周仕昌表示，與ArcTrade的合作，將使公司能更快深入澳洲、日本等成熟海外市場，並結合自身的拓展經驗與客戶資源，打造跨國能源交易生態系，也成為推動國際布局的利器，透過平台化營運模式，進一步擴大在全球綠能產業的戰略佈局。

泓德能源說明，ArcTrade開發的eOS平台是一套模組化、可擴充的智慧能源交易與管理系統，架構能隨市場演進持續創新，並可依營運商需求靈活調整。其功能涵蓋能源零售管理、自動化投標與風險控管、交易清算與數據分析，同時能整合儲能設備、虛擬電廠（VPP）及電動車光儲充系統，支援現貨與期貨市場交易。

eOS平台不僅能串連發電端、用戶端與市場端，也突破了傳統交易系統彈性不足的限制，進一步建立起連結買方與賣方、數據與資產的數位基礎建設，成為推動能源市場走向去中心化與智慧化的重要動力。

在eOS平台技術的支持下，MWEX Solutions預計今年完成與澳洲能源市場調度中心（AEMO）及當地電錶與清算系統的串接，為能源零售商、VPP營運商及再生能源業者提供完整解決方案。自明年起，MWEX Solutions更將進軍日本市場，串接日本電力交易所（JEPX）、電力需給調整力交易所（EPRX）及場外交易市場（OTC），搶攻亞太最大自由電力市場的龐大商機。

