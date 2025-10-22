營邦轉型準系統供應商 明年Q2出貨AMD的AI機架新品

營邦今日舉辦法說會。圖為董事長梁順營。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機殼廠營邦（3693）今日指出，將轉型為伺服器、存儲準系統（Bare bone）供應商，受惠與輝達（NVIDIA）、AMD深度戰略合作，未來發展正向；營邦也是AMD在MI450系列GPU的第一家合作廠商，預期從明年第二季起開始投產出貨。

營邦指出，董事長梁順營上週親自出席美國2025 OCP 全球高峰會。梁順營指出，AI運算需求的爆炸性增長，特別是超大規模資料中心對次世代AI伺服器的佈建，將為營邦帶來了龐大的成長商機。

梁順營也說，營邦身為AMD「Helios」垂直最佳化機櫃的合作夥伴，結合AMD Instinct MI450系列GPU先進技術，營邦也成為此系列AI伺服器產品的第一家合作廠商。這項合作確立了營邦在高性能AI供應鏈中的關鍵地位。

營邦也指出，公司將業務重心轉向AI伺服器及儲存設備的準系統供應商。在輝達生態系中，營邦在今年成為輝達的AI Storage策略開發夥伴。在全球AI工作負載對高速、大容量儲存需求日益攀升的趨勢下，營邦的AI儲存設備將成為輝達生態系中不可或缺的一環。

梁順營指出，透過成功轉型為準系統供應商，以及與AMD和輝達各自建立深厚的戰略合作，營邦一步一腳印的在AI超級週期上耕耘，持續深度發展。在雙AI晶片巨頭的強力引擎驅動下，營邦未來隨著客戶需求，在穩定中期待成長。

