中國晶片反傾銷調查 要求美企提供敏感資料

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博22日報導，中國要求一些美國半導體公司提交中國市場銷售等敏感資訊，以作為對美製類比晶片（模擬晶片）反傾銷調查的一部分。

中國商務部貿易救濟調查局22日公佈問卷調查，以對特定美製類比IC晶片的反傾銷調查，蒐集資訊。美商德州儀器與亞德諾半導體（Analog Devices）銷售相關產品。中國該單位蒐集中國銷售活動的數據，包括該產品在中國與美國的成本與利潤比較。

雖然中國官員沒有點名任何企業，但中國此舉顯示，對於美國的出口管制，北京有能力以對等方式限制美商的貿易活動。究竟有哪些美國企業預料將填寫該問卷，目前還不清楚。

中國商務部貿易救濟調查局也要求美商提供中國客戶名單，以及交易細節，包括銷售量與從物流到倉儲的各種成本。同時亦要求提供與這些美國晶片公司合作的原物料供應商的資訊。相關公司須在問卷發放日起37天內「如實填寫」，以提交「完整準確的答案」。

在全球兩大經濟體正展開貿易談判之際，中國上月鎖定美國晶片商啟動兩項調查。隨著美國切斷中國取得最先進人工智慧（AI）加速器的管道，並利用輝達一些低階產品的授權作為談判籌碼，半導體儼然成為雙方競爭的重中之重。

北京目前進行調查的類比晶片被用於協助數位系統與現實世界的連接，處理無線訊號放大、功率和電壓調節等任務。它們不需要尖端晶片製造技術，但從智慧型手機、電動車到醫療影像等各領域都至關重要。

