新壽合意解約金多少？ 李四川曝「這個人」會前電話談過

〔記者何玉華／台北報導〕新光人壽宣布將與台北市政府合意解除北士科T17、T18地上權契約，台北市長蔣萬安表示欣慰、樂觀其成；至於對於合意解約金額的部分，副市長李四川表示，主要是退還新壽成本跟已繳的錢，新壽已經付出多少錢，還須協商。

李四川表示，新壽開記者會之前，「林總經理（台新金控總經理林維俊）打過電話給我」，表達市府退還新壽成本跟已繳的錢，就同意合意解決；至於是否為之前所說的四十幾億元，則要先了解新壽付出去的設計成本到底是多少，還需協商。時程上先跟輝達協商新壽最新的情形，若輝達確定T17、T18，就會啟動都市計畫變更、合約解約的程序，「明天就會開始處理」。

另新壽對T17、T18的開發進度，認為都遵循法令及地上權契約辦理，「荒地」一說是誤解；連堂凱表示，新壽記者會的重點是談合意終止契約，在釋出善意的情況下，就公司的角度提出他們的看法，市府「予以尊重」；但現況確實還是空地，外界也知道前幾天才做開工，這部分就不再繼續評論。

