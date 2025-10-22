金價閃崩散戶寫照！「一路跌一路買」 哀嘆「子彈不夠了，底在哪」

技術指標顯示，今年以來連續創紀錄的金價漲勢可能過度。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週二（21日）重挫，現貨每盎司從高點4381.21美元急跌至4085.39美元，最多狂瀉近300美元，終場收跌約6.15%，為近12年來單日最大。在崩跌的路上，不少投資人跟著跌勢一路買，最後感嘆子彈不夠了，驚呼到底還會跌到多少價位。

22日，倫敦現貨黃金早盤一度跌至逼近4000美元/盎司，倫敦現銀一度跌破48美元/盎司。而在前一夜，國際金銀價格突然直線下跌，現貨黃金日內跌幅擴大至5.31 %，現貨白銀跌幅更是達到6.99 %。

除了現貨金價本身外，期貨價格週二也收跌近 6%，黃金相關ETF也表現疲軟，SPDR黃金ETF（GLD）單日收跌 6.43%、另一檔SPDR黃金MiniShares ETF（GLDM）跌 6.19%、iShares黃金信託ETF（IAU）則跌 6.21%。

根據中媒報導，一名投資者周靈（化名）有點沮喪得跟新聞記者分享心得，他說：「昨天晚上黃金一路跌我一路買，跌到後面感覺『子彈都不夠了』，到底要跌到什麼位置啊。」

另一位投資人則相對正面態度，他說：「我還在分批補倉，再等等看，聽說後面價格會更低。」以上這兩位散戶的態度，也是投資人面對黃金白銀的突然跳水時心態的縮影。

永安期貨表示，本輪金銀價格調整是多種因素共同作用的結果。「黃金市場當前短期可能面臨的潛在影響因素有兩面向，第一是當前全球市場尤其是亞洲市場風險偏好有所提升，如果日經或其他風險資產風偏穩定改善，或持續帶動部分避險資金撤出轉入風險資產。第二是地緣衝突改善的可能。

渣打銀行大宗商品研究主管蘇基庫柏表示：「技術性拋售是主要原因。」她表示：「自9月初以來，金價一直處於超買區域。」她還補充說，該行預計明年金價將重拾上漲勢頭。

歐洲盤初，現貨金價跌破每盎司4080美元，此前一度大幅下跌近3%，隨後回升。前一天，金價一度暴跌6.3%，技術指標顯示，今年以來連續創紀錄的金價漲勢可能過度。

