只能選1檔股票長期抱緊？外媒毫不猶豫點名「台積電」曝理由

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》報導指出，只選擇一隻股票來買入並持有是一種糟糕的投資策略，除非已有9成資金投入指數型基金，在這種情況下，挑出1檔極具信心的個股，反而可能是合理的。分析師Keithen Drury表示，若現在只能選1檔股票，會毫不猶豫地選擇台積電（TSMC）。

分析師指出，眼下，台積電正經歷公司史上最強勁的成長契機之一，人工智慧（AI）熱潮正帶動全球運算力大幅擴張，而所有關鍵晶片都來自它的工廠。雖然輝達（NVIDIA）及其GPU在AI浪潮中穩居主導地位，但超微（AMD）與博通（Broadcom）也相繼宣布合作計畫，挑戰輝達的壟斷。然而無論最終誰勝誰敗，這三家公司都有一個共通點，它們的晶片全都出自台積電。這意味著，只要AI基礎設施持續擴張，台積電就會是穩賺不賠的「中立受益者」。

不少投資人對台積電有所顧慮，主要是因為其大部分生產基地仍設在台灣，而台灣可能面臨中國武力奪取的風險。這確實是一個合理的憂慮。若中國對台動武，全球市場都將受到嚴重衝擊，屆時任何股票恐怕都難倖免。不過，台積電正積極分散製造據點，包括在美國投資1650億美元建立生產基地。這不僅有助於避開關稅，也為美國創造就業機會，實現了美國政府「晶片回流」的目標。

台積電的懷疑論者可能還會提出一個主要問題，「AI熱潮之後，下一步是什麼？」雖然人工智慧領域的預計支出龐大，但台積電受此趨勢的影響極大，其第三季57%的收入來自高效能運算應用。但除了AI，台積電也有潛力受益於其他領域，例如自駕車、量子運算，以及智慧手機換機潮。雖然這些市場的規模難以匹敵AI，但台積電憑藉其在晶圓代工領域的壟斷優勢，能控制產能供應，既滿足需求、又避免產能過剩。

投資台積電，取決於一個簡單假設，這個假設是「未來世界將使用更多、更先進的晶片」，只要你認同這一點，台積電的投資邏輯幾乎無懈可擊。真正的問題在於現在是不是進場的好時機？分析師表示，台積電股價不再便宜，但仍具吸引力。

2025年以來，台積電股價已上漲許多。雖然起初確實被低估，如今的漲幅只是把它帶回合理估值區間。即便如此，從明年的預估本益比來看，它依然不算昂貴。目前台積電的本益比約為24倍，與其他大型科技公司相當。以其技術領先地位與長期成長潛力來看，這是一個合理且有吸引力的價格。對於還沒持有台積電的投資人，現在仍是值得考慮入手的時機。

