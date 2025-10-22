輝達進駐北士科》新壽表態願僅拿回成本合意解約 曾獻瑩點1變數

新光人壽今宣布，董事會決議授權董事長魏寶生與台北市政府處理合意解除地上權契約，以利輝達使用北士科 T17、T18 土地興建海外總部。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕新光人壽今宣布，董事會決議授權董事長魏寶生與台北市政府處理合意解除地上權契約，以利輝達進駐北士科 T17、T18基地。台北市議員曾獻瑩指出，此為務實決定，因為所有籌碼都在北市府手上，但仍有一個變數，就是新壽如今尚未提出具體「解約成本」數字，再拖下去新壽自己也要面臨「三輸」局面。

新光人壽說明，今日董事會決議，為化解北市府和輝達針對北士科 T17、T18土地開發案的僵局，並考量輝達公司來台設立海外總部對國家經濟發展具有重大指標意義，本於維護國家最大公益的考量，決議授權董事長魏寶生，在北市府同意返還本公司已支付之相關成本的前提下，與北市府合意解除地上權契約，以利輝達公司進駐。

曾獻瑩表示，新壽如繼續拖延，不僅無法改變結果，反而會面臨三輸：第一，若新壽不願合意解約，台北市政府明年一月即可依法終止契約並收回土地，等同失去T17、T18；第二，由於「新新併」後可歸責於乙方（原簽約主體消滅），市府有權依法拒絕退還履約保證金等，新壽已投入的成本也拿不回來；第三，新壽社會形象因輝達的進駐受阻大受減損。

他說，新壽選擇合意解約是務實之舉，可惜的是今日記者會並未提出具體的「解約成本」數字，這仍是變數。

