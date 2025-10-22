自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

新壽願合意解約 蔣萬安：欣慰、樂觀其成 盡快坐下來談

2025/10/22 18:43

台北市長蔣萬安說明對新壽願意合意解約後，將盡快與新壽坐下來相談細節。（記者何玉華攝）台北市長蔣萬安說明對新壽願意合意解約後，將盡快與新壽坐下來相談細節。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕新光人壽宣布將與台北市政府合意解除北士科T17、T18地上權契約，讓輝達興建海外總部。台北市長蔣萬安今（22）晚間表示欣慰、樂觀其成，會將最新的狀況跟輝達溝通，並盡快和新壽坐下來談合意解約的細節。台北市副市長李四川表示，輝達若確定在T17、T18，就會啟動都市計畫變更、合意解約的程序，「明天就會進行」。

台北市政府在新壽召開記者會後臨時通知晚上由蔣萬安出面回應，李四川、地政局長王瑞雲、法務局長連堂凱、產發局長陳俊安、研考會主委殷瑋等人陪同。蔣萬安對新壽願意共同促成讓輝達總部順利落腳台北，表達欣慰、謝意和樂觀其成，表示接下來會將最新的狀況和輝達溝通，儘快的和新壽坐下來談合意解約的細節。

蔣萬安說，會將目前發展最新的進度儘快和輝達溝通，讓輝達了解；原本輝達給的函是希望10月24號能盤點相關所有土地來回復，現在新壽釋出善意願意合意解約，那就跟新壽盡快坐下來談細節。

蔣萬安強調，輝達在全球佈局當中決定台灣、選擇台北，這對台灣未來長遠的發展以及產業全面的提升，更重要的是對台北市以及台北市民，不管是市民的福祉以及城市的競爭力，都是好事，希望接下來一切圓滿順利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財