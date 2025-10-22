新壽願合意解約 蔣萬安：欣慰、樂觀其成 盡快坐下來談

台北市長蔣萬安說明對新壽願意合意解約後，將盡快與新壽坐下來相談細節。（記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕新光人壽宣布將與台北市政府合意解除北士科T17、T18地上權契約，讓輝達興建海外總部。台北市長蔣萬安今（22）晚間表示欣慰、樂觀其成，會將最新的狀況跟輝達溝通，並盡快和新壽坐下來談合意解約的細節。台北市副市長李四川表示，輝達若確定在T17、T18，就會啟動都市計畫變更、合意解約的程序，「明天就會進行」。

台北市政府在新壽召開記者會後臨時通知晚上由蔣萬安出面回應，李四川、地政局長王瑞雲、法務局長連堂凱、產發局長陳俊安、研考會主委殷瑋等人陪同。蔣萬安對新壽願意共同促成讓輝達總部順利落腳台北，表達欣慰、謝意和樂觀其成，表示接下來會將最新的狀況和輝達溝通，儘快的和新壽坐下來談合意解約的細節。

蔣萬安說，會將目前發展最新的進度儘快和輝達溝通，讓輝達了解；原本輝達給的函是希望10月24號能盤點相關所有土地來回復，現在新壽釋出善意願意合意解約，那就跟新壽盡快坐下來談細節。

蔣萬安強調，輝達在全球佈局當中決定台灣、選擇台北，這對台灣未來長遠的發展以及產業全面的提升，更重要的是對台北市以及台北市民，不管是市民的福祉以及城市的競爭力，都是好事，希望接下來一切圓滿順利。

