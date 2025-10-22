逾6成來自中港澳！海關近8年查獲走私豬肉1.3萬件、共2.2萬公斤

今年2月，海關在空運快遞查獲豬肉腸7.64公斤。（關務署提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為防堵非洲豬瘟，海關持續強化邊境查緝，根據統計，2018年至2025年9月底，共查獲走私未經檢疫豬肉及含有豬肉製品1萬3537件、共2萬2343公斤，其中6成以上來自中港澳，違規品項包括含豬肉月餅（綠豆椪及伍仁等）、肉粽、三明治、火腿腸、肉包、臘腸、雞仔餅（含豬肉成分）、熱狗、福州丸、燕肉（皮）、豬腳筋、豬肉鬆蛋捲等，均依「海關緝私條例」扣押貨物並移由農業部防檢署裁處。

財政部關務署表示，在提高違規處罰、增補人力設備、全面執行檢查及加強防疫宣導等作為下，海關2019年查獲1508件、1252公斤未經檢疫豬肉及含有豬肉製品，較2018年查獲6608件、1萬5785公斤明顯減少，展現海關與各機關合作強化邊境防疫力道，已有具體成效。

請繼續往下閱讀...

2020年起因COVID-19疫情影響，入境旅客數量顯著減少，海關2020查獲410件、436.36公斤，2021年查獲729件、1084公斤，旅客查獲量大幅降低，緝獲案件以郵包及空運快遞為主；2022年查獲913件、815公斤，下半年邊境解封後，2023年查獲1412件、1253公斤，2024年查獲1154件、1006公斤，旅客緝獲量持續上升。

關務署表示，目前國際疫情仍十分緊迫，呼籲民眾切勿自中國及越南等非洲豬瘟疫區國家或地區攜帶或網購肉製品入境，以免受罰，共同捍衛我國食品安全，守護台灣農畜產業。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法