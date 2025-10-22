輝達北士科解套？國產署已回函推薦2處土地

輝達10月7日發函經濟部、財政部國產署及台北市政府，希望推薦合適用地。（路透）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕輝達10月7日發函經濟部、財政部國產署及台北市政府，希望推薦合適用地。儘管新壽今天宣布北士科T17、T18合意解約，不過，國產署官員表示，輝達發函希望推薦合適用地，與新壽是否解約無關，今天早上已回函輝達，推薦台北市松南營區及新北市林口媒體園區2筆土地，「要不要由輝達決定」。

由於北士科T17、T18用地卡關，輝達7日發函經濟部、國產署及北市府，希望推薦新竹以北、3公頃以上土地，國產署初步盤點5處用地，以雙北2處土地符合其條件，一是北市松南營區土地，國防部年底將移交給國產署、面積3.3公頃，北市府在隔壁也有一塊面積3.16公頃的市有地；二是新北林口媒體園區土地，加上鄰近新北市政府市有土地，面積可超過3公頃。

對於新壽宣布北士科T17、T18合意解約，國產署官員表示，輝達發函希望推薦合適用地，這與新壽是否解約無關，輝達希望24日前回覆，國產署今天早上已回函，推薦符合其條件的2筆國有土地。

