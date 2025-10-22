佐登-KY六大方向推動品牌升級 目標明年轉虧為盈

佐登積極整合轉型，推動品牌升級，目標明年轉虧為盈。圖為佐登-KY總經理陳佳琦。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕美容保養集團佐登-KY（4190）上半年因匯損及認列佐登妮絲城堡折舊，導致營運仍呈現虧損，不過總經理陳佳琦今日表示，上半年中國地區已轉虧為盈，明年6大方向推動品牌升級，並積極轉型、整合旗下直營店，目標明年轉虧為盈。

陳佳琦說，其實佐登9月預售的美容SPA課程創下3年來單月新高，但現在的問題是課程要去化才能認列營收，由於美容師人力短缺，導致課程去化速度緩慢，因此公司明年除將整合部分直營門市，並計畫找十家示範店，與美容師改採合夥人制，由佐登提供客戶、店面、產品，所得收入雙方分潤，希望新合作方式能增加美容師動能，加速去化課程，目標未來在台灣的120家直營店，能有一半轉型成合夥制店。

除了兩岸市場外，佐登也積極搶進東南亞市場，陳佳琦表示，越南是佐登重要市場，過去10個月來已在越南開出兩家直營店，每月新增近百位新客戶，明年目標再開出5-10家分店，希望在3年內在越南開出150家門市。

雖然中國市場大環境仍然不好，但陳佳琦指出，去年第三季佐登進行精實計畫，減少40家中國直營店後，今年上半年佐登中國部分已轉虧為盈，帶動佐登上半年虧損較去年同期減少一半，隨著兩岸工廠持續整合，佐登生活美容事業加上醫美事業合作越來越成熟，希望明年營運能轉虧為盈。

