酷澎與經部簽署投資意向書 強化物流佈局

〔記者歐宇祥／台北報導〕美商酷澎（Coupang）持續耕耘台灣。該公司指出，昨日全球事務長Robert Porter代表與我國經濟部簽署投資意向書，深化全台端到端物流網絡佈局。

Porter表示，酷澎很高興能持續投資台灣，台灣是印太地區的重要經濟樞紐。酷澎透過擴展先進的物流網絡，引進獨有的世界級技術與整合式基礎設施系統，致力於提供創新零售服務與卓越購物體驗。

Porter也指出，酷澎很榮幸能與經濟部合作，確保這些投資能強化台灣的零售生態系、促進經濟成長，並為本地勞工創造更多有意義的就業機會。

經濟部次長江文若則表示，台灣在全球供應鏈中是值得信賴的關鍵夥伴，與國際企業建立深厚的互信與默契，希望結合國際的軟體與創新能量，在半導體、光電、AI等領域共同布局創造雙贏，亦期待臺外商持續扮演投資雙引擎，共創AI新榮景。

經濟部亦強調，美商酷澎為深耕台灣市場，未來計劃持續拓展在台業務與投資，包括擴大佈局端到端的物流基礎建設。

酷澎總部設於美國西雅圖，於全球14個地區設有營運據點。公司樂觀看待台灣經濟前景，持續擴大在台投資與營運規模，透過AI技術、智慧物流與完整的端到端基礎建設，深化在地布局，致力為台灣經濟注入新動能。

