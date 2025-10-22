廣達楊麒令：AI需求持續爆發 集團拍板明年新目標

楊麒令今天出席印刷電路板產業協會論壇。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕生成式人工智慧（AI）浪潮推動運算能力持續攀升，從傳統AI到生成式AI、代理式AI（Agentic AI），再到實體AI（Physical AI），模型參數規模已從千億走向兆級。廣達（2382）電腦資深副總暨雲達科技總經理楊麒令今天指出，AI需求仍然持續爆發，展望2026年，廣達不僅是系統製造商，也目標成為「智慧生產體系的協作者」。

根據楊麒令今天出席印刷電路板產業協會論壇時所提供的觀察，目前算力需求預估每年約以360%的速度增加，資料量也以250%的幅度成長，顯示AI的需求仍在快速前進。這股動能帶來運算架構的變革，進入系統化與規模化的新階段，推理（Inferencing）與推斷（Reasoning）能力正在轉化為新一代生產力引擎。

楊麒令說，全球各大雲端服務供應商（CSP）與主權AI組織，正以人工智慧工廠（AI Factory）的概念重構資料中心，驅動產業結構性轉變。廣達也因此在運算、網路、高頻傳輸、能源與冷卻整合等面向深度投入，深信策略性攜手供應鏈，是AI時代產業共榮的關鍵，企業才能在AI旅程上持續前行。

從封裝到高速傳輸的極限考驗

AI伺服器與邊緣運算的產品需求差異極大，對印刷電路板（PCB）產業鏈構成全新挑戰。楊麒令指出，如今晶片尺寸已擴大至120×120毫米，製程中不僅要控制翹曲與良率，更須突破載板與封裝間的結構限制。目前業界已從2D、2.5D邁向3D封裝，並延伸至晶圓上封裝（COBOS）與封裝上封裝（COBOP）等先進技術，皆與PCB設計密切相關。

他說，隨著傳輸速度持續推升，新一代AI伺服器對於周邊介面的要求更高，例如需支援周邊元件互連標準（PCIe）第5、6代（Gen5、Gen6），以及輝達（NVIDIA）高速連線（NVIDIA Link）等介面。PCB必須同步升級材料與導線設計，以確保圖形處理器（GPU）、固態硬碟（SSD）等高速元件的穩定串接。若無長期且策略性的供應鏈合作，技術創新將受到限制。從設計到製造階段，系統整合商與PCB及零件供應商的協同，是AI時代能否順利前進的重要因素。

供應鏈轉移：從中國走向多點布局

楊麒令回憶，廣達集團面對地緣風險與關稅壓力，自2018年起啟動產能重整，陸續將表面貼裝（S&T）產線移回台灣，並於2019年投資泰國廠。目前泰國的S&T線數量已達台灣的四倍，約80至100條，成為主要生產基地之一。雖然「去中化」過程艱辛，包含成本、效率與供應穩定性等問題，但廣達仍持續推進。

他表示，現階段的L10與L11組裝及新項目新產品導入（NPI）已轉往美國，透過接近市場的配置，強化更加即時的交期效率。由於海外生產人力昂貴，廣達同步導入自動化與數位轉型，提升智慧製造能力與品質一致性，確保在美國生產仍具競爭力。未來的供應鏈必須具備合作與策略聯盟性質，廣達也願意與供應商分享人工智慧產品藍圖（AI Roadmap），讓整體產業能在專案啟動前完成準備，共同確保出貨穩定。

綠色轉型：ESG成為競爭力核心

近年來，國際品牌客戶陸續設定嚴格的綠色供應標準。楊麒令回顧，五年前廣達開始面對此要求時，必須借助顧問協助理解ESG架構，也逐漸意識到企業自身能改善的部分有限，真正的關鍵在於供應鏈。

楊麒令提到，廣達目前已逐步與各類零組件廠深入合作，共同落實碳排管理。這不僅是執行面問題，更是一種推動整個供應鏈前進的責任。政府應引導建立「國家級環境供應鏈（ESC）」計畫，以規模經濟推動回收與減碳，讓單一企業的努力能形成產業效應。

楊麒令強調，淨零已不只是環保，而是競爭性的問題。即便部分國家領導人對碳議題態度保留，企業仍必須堅持永續作為。廣達已在公司層級設立委員會，整合設計、生產與供應鏈管理，以永續思維強化整體運作。

