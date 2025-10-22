台積電ADR進榜！外媒曝以「低於10萬元」值得長期持有3檔AI股

台積電憑藉在設備、產能和尖端技術方面的優勢，佔據主導地位並持續提升市占。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人工智慧股票的價格已經飆升至高位，但隨著這些股票持續蓬勃發展，未來幾年人工智慧市場的持續擴張，它們很有可能達到甚至超越目前的估值水準。

投資媒體The Motley Fool周三（22日）報導，投資者只需不到3000美元（約台幣9萬元）即可擁有三支人工智慧贏家股票。他們的市場領導地位和成長機會使其成為長期、前瞻性投資組合的理想基石。

首先是台積電ADR，這家晶片製造商幾乎在所有人工智慧場景中都取得勝利。台積電ADR 22日股價294.51美元。

台積電是全球領先的晶片代工廠，包括輝達在內的大多數領先晶片公司實際上並沒有生產自己的晶片。他們將生產外包給台積電等公司。

台積電憑藉其在設備、產能和尖端技術方面的優勢，佔據主導地位並持續提升市占。例如，該公司採用客製化製造流程生產輝達的旗艦產品Blackwell AI晶片。因此，台積電的市佔率已從2024年初的63%上升至目前的71%。

投資者可以合理地確信，包括人工智慧、自動駕駛汽車和機器人在內的技術創新，隨著時間的推移，都將需要更多數量、更複雜的晶片。與其猜測哪家晶片公司會脫穎而出，投資者不如將台積電視為共同點，因為它很可能為大多數晶片公司生產晶片。

第二是輝達，它已成為資料中心用於訓練和運行人工智慧模型的人工智慧晶片領域的絕對領導者。輝達22日股價181.16美元。

輝達晶片以叢集方式運行，使用CUDA 程式實現同步運算，這是人工智慧快速處理大量資料的關鍵因素。業內專家估計，輝達的人工智慧GPU市佔率高達92%。

產業研究人員認為，到2030年，全球資料中心支出可能超過5.2兆美元，傳統IT應用還需要額外1.5兆美元。即使輝達的一些客戶試圖實現業務多元化，擺脫對輝達硬體的過度依賴，該公司也極有可能從中分一杯羹。

隨著時間的推移，輝達有望在資料中心之外找到新的機會。該公司已將人工智慧機器人、自動駕駛汽車和微型人工智慧電腦視為長期成長的潛在途徑。該公司目前的定位使其在保持人工智慧領導地位方面擁有優勢，因此買入並持有該股是明智之舉。

第三是Alphabet，它很可能在人工智慧的傳奇中扮演關鍵角色。Alphabet 22日股價251.34美元。

Google的生態系統憑藉其搜尋引擎業務和免費網路應用程式牢牢掌控著網路市場。這為其提供了寶貴的第一方數據，並憑藉其旗艦產品Gemini迅速躋身頂級人工智慧公司之列。

但Alphabet遠不止於此，隨著其自動駕駛叫車服務在美國的擴張，其子公司Waymo已成為自動駕駛汽車技術的領導者。這使得Alphabet成為各個人工智慧細分市場的早期領導者，包括透過Google 雲端 （Google Cloud） 打造的人工智慧基礎設施、透過Gemini 打造的人工智慧模式以及透過Waymo打造的自動駕駛汽車。

