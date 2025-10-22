兆豐投信董座掛保證！旗下基金績效亮眼 新推「攻守兼備」雙動能組合

兆豐投信董事長陳佩君指出，今年以來，兆豐投信旗下的各大基金均繳出了亮麗的成績單。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕前日創下新高的台股今（22）日走跌，頻創新高的金價，21日更重挫逾6%，創下2013年以來最大單日跌幅，凸顯傳統「買入並長期持有」的策略，無法應付現今高波動、主題快速切換的投資環境。為解決此一投資痛點，兆豐投信設計「雙動能指標模型」，採取股、債及另類資產動態布局的「戰術性資產配置」、一個攻守兼備的雙動能組合型基金，將於10月27日起展開募集。

兆豐投信董事長陳佩君指出，今年以來，兆豐投信旗下的各大基金均繳出了亮麗的成績單。兆豐中國內需A股基金在所有的中國基金中績效名列第1；為勞動基金運用局代操的新制勞退基金，績效排名第2；兆豐全球元宇宙科技基金，以及與元大合作的兆豐全球尖端科技多重資產基金，目前都是市場的第一名。對於即將與土銀合作募集的兆豐雙動能組合基金，也有信心能繳出讓外界耳目一新的績效表現。

陳佩君說，「兆豐雙動能組合基金」主要以挑選ETF為主，透過電腦的模組化，因應市場的波動採取不同的策略。例如在股市很強勢的時候，挑選REITs、黃金或尖端科技的ETF等強勢的基金、強勢的ETF；但在市場有下跌風險的時候，就挑選防禦型的ETF來進行下跌保護。藉此讓投資人在股市多頭時可賺到大波段，股市有風險或泡沫時進行防禦，是一個攻守兼備的組合型基金。

兆豐投信計量研究團隊指出，多數投資人採取「買入並長期持有」的策略，在當前的投資環境中存在兩大痛點，第1、市場多空轉換極快，投資人往往在趨勢形成初期猶豫不決，等到鼓起勇氣進場時，卻已是強弩之末；第2、即使看對了多頭趨勢，全球資產類別五花八門，押錯寶、賺了指數卻賠了錢的狀況屢見不鮮。「漲時不敢追，跌時不知躲，看對趨勢卻買不對標的」，成為多數投資人普遍面對的困境。

兆豐投信計量研究團隊運用雙動能指標模型，透過「動能一指標」來判斷全球市場是處於適合承擔風險的多頭，還是應該保守應對的空頭。在多頭市場，就投入股票型基金、黃金、REITS等子基金，全力捕捉上漲動能，一旦趨勢反轉，便迅速切換至公債、貨幣市場基金等防禦性資產，建立避風港。此外，透過「動能二指標」在全球各類股票資產中，自動選擇表現強勢的市場，判斷在多頭行情中，哪個市場最值得投入？避免僅追逐落後補漲的標的。

