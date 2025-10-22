撞癱人還炫富！中國富二代楊蘭蘭人間蒸發 豪宅清空疑已潛逃

中國女子楊蘭蘭7月底在澳洲雪梨駕駛勞斯萊斯發生車禍，身分及財富引起熱議。（圖：Ｘ／@fay22626872）

〔編譯陳成良／綜合報導〕先前因駕駛Tiffany藍勞斯萊斯撞癱司機，卻還高調穿戴一身名牌向警局報到而引發公憤的23歲中國女繼承人楊蘭蘭，在出庭前夕驚爆已人去樓空！根據英國《每日郵報》獨家追蹤，其位於雪梨的海景豪宅已被搬空，連同她另一輛白色勞斯萊斯也人間蒸發，引發外界強烈質疑，她是否已利用特權潛逃出境，以規避可能長達7年的刑期。

報導指出，楊蘭蘭原定需在上週五（17日）出庭，但其位於雪梨華森灣（Watsons Bay）的頂層豪華公寓，近日被目擊有多名人員進出搬運物品，如今已是窗簾大開、屋內空無一物。不僅如此，她停放在地下車庫、價值高達80萬澳幣（約新台幣1600萬元）的備用白色勞斯萊斯Ghost敞篷車，也跟著消失無蹤。

請繼續往下閱讀...

儘管楊蘭蘭的律師科恩（John Korn）在法庭上仍堅稱其「害羞的」客戶只是不便露面，並持續與警方及受害者協商，但法官已下達最後通牒，要求楊蘭蘭必須在11月14日親自出庭答辯。如今她人間蒸發，更讓整起案件充滿了藐視司法的意味。

這起案件之所以引發澳洲社會乃至全球華人的巨大憤怒，源於楊蘭蘭在7月26日凌晨的惡劣行徑。警方指控，她當時駕駛著價值150萬澳幣（約新台幣3000萬元）的勞斯萊斯Cullinan休旅車，違規跨越雙黃線，迎頭撞上由普拉薩拉斯（George Plassaras）所駕駛的賓士廂型車，導致對方脊椎、髖部、股骨皆碎裂，內臟嚴重受損，形同終身癱瘓。

然而，面臨危險駕駛致重傷等四項重罪指控的楊蘭蘭，不僅從未公開道歉，每次因保釋條件需向警局報到時，更是將警局當成她的伸展台。她曾被拍到穿著價值1.6萬澳幣（約新台幣32萬元）的香奈兒背心，搭配5.4萬澳幣（約新台幣108萬元）的梵克雅寶手鍊，極盡炫富之能事。

假掰雙面人 法庭扮弱女 私下奢靡揮霍

更令人不齒的，是她在法庭上與私底下的「假掰」雙面人生。其律師在法庭上將她描繪成一名14歲就被送到澳洲、有「顯著」心理問題而「幾乎足不出戶」的弱女子。但根據友人向媒體的爆料，楊蘭蘭私下過著與世隔絕的頂級富豪生活，不僅餐餐都是米其林，更是香奈兒的VVIP客戶，年消費額超過百萬澳幣，甚至連養的柴犬都用著Celine項圈與愛馬仕毛毯。如今這位在法庭上扮演弱女子的富二代選擇「神隱」，無疑是對澳洲司法體系的巨大嘲諷。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法