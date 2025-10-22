臻鼎董座：AI營收比重已逾70％ 續加碼投資擴充產能

臻鼎董事長沈慶芳看好AI為PCB產業帶來強勁成長動能。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕TPCA Show 2025今日登場，臻鼎-KY（4958）以AI為主軸，展出一系列高階PCB與高階IC載板技術，臻鼎董事長沈慶芳指出，過去20年間，IC載板的尺寸放大20倍、層數增加逾4倍、接點數量暴增300倍，整體複雜度提升超過24000倍，象徵PCB已從連接元件躍升為AI運算效能的關鍵核心。面對這波由AI與高速運算驅動的產業革命，臻鼎深化「One ZDT」策略佈局，開創「半導體+先進封裝+PCB」的新格局，為未來營運注入成長動能。

沈慶芳表示，AI時代的競爭不再是單打獨鬥，而是生態系的競爭。先進封裝帶來的不僅是晶片效能的突破，更重塑了半導體與PCB產業鏈的合作模式。隨著AI高速運算產品設計日益複雜，晶片、封裝與載板三者的關係愈發緊密，從封裝架構、互連方式到散熱策略，都必須在設計初期共同定義，以確保系統效能、散熱與良率的最佳化，這正是臻鼎所強調的「頂層設計」思維。

請繼續往下閱讀...

為因應AI應用帶動高階PCB與高階載板的需求激增，臻鼎持續加碼投資擴充產能，並同步推進ABF載板、HDI+HLC、SLP等高階產品線研發。隨著AI市場快速成長，相關營收占比已從去年的45%提升至今年的70%以上。透過「One ZDT」策略的跨域整合，臻鼎串聯上下游夥伴，建立早期開發協同機制，以實際行動落實AI與製程的深度結合，鞏固在AI與先進封裝浪潮中的關鍵地位。

沈慶芳強調，臻鼎面對AI浪潮，不僅順應變革，更引領產業升級，透過與全球上下游夥伴的緊密合作與技術共創，臻鼎正以實際行動推動PCB產業鏈價值升級，從連接走向承載，從單一設計跨入製程整合，成為驅動異質整合與先進封裝發展的關鍵力量。

臻鼎營運長李定轉於「TPCA Show X 商周 領袖高峰會」論壇時也提到，隨著半導體加速走向異質整合與先進封裝，PCB不再只是電路的連接載體，更是支撐高效能運算的智能底座，如同半導體的航空母艦，PCB擔任著晶片間高速互連與穩定效能的重任，因此在先進封裝架構下，PCB需具備更細線寬線距、更低訊號損耗與更優異的熱管理能力，甚至更加強調跨製程的整合，才能讓整體系統效能發揮極致，臻鼎也將持續深化跨域協同與技術整合，推動半導體、封裝與PCB的緊密連結，開創AI時代的新競爭格局。

展望未來，臻鼎強調，將持續以「One ZDT」策略為核心，深化半導體、先進封裝與PCB的垂直整合，同時積極推進智慧製造與數位轉型，導入AI於研發與生產流程中，提升製程精度與生產效率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法