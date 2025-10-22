簽約、買畫購地全出包！證交所開罰250萬 泰山向前董座詹景超求償判決曝

北院審理認定，泰山前董事長詹景超（圖中）在任內簽約、買畫與購地等交易程序有瑕疵，違反公司內控制度，須賠償250萬元。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕泰山企業經營權易主後，清查前董座任內決策爭議。前董事長詹景超被控未依程序簽核，即簽訂顧問契約、購買名畫及洽談購地案，導致公司遭台灣證券交易所認定違反內部控制制度，處以250萬元罰鍰。泰山公司事後提民事訴訟請求賠償，台北地方法院審酌後認定，詹確有違內控規定，判他應支付250萬元。全案可再上訴。

泰山公司指出，詹景超於2022年1月19日至2023年7月21日期間擔任董事長，逾越公司內部規範，簽訂顧問合約、購入價值存疑畫作，並簽立土地優先購買契約，導致公司遭證交所處以250萬元違約金；具體包括2022年9月未依簽核流程與寬量國際簽約、造成提前支付共約8502萬元；同年11月及隔年1月以各3500萬元購買兩幅吳冠中畫作，其中一幅簽核文件遺失、真實性存疑；同年12月簽立花蓮商場土地優先購買契約，並交付3000萬元支票。

泰山認為，詹景超違反內部控制及資產處理程序，未盡董事長善良管理人注意義務，造成公司損害，並主張詹景超未報經審議，就代表公司簽約，擬以24億至29億8000萬元購買花蓮「新天堂樂園」土地與建物，並提供3000萬元保證票據。因上述交易爭議，泰山於2023年4月25日遭證交所裁罰250萬元，公司已全數繳納，因此訴請前董事長負擔損失。

詹景超對公司提起的求償案提出抗辯，否認自己違反董事義務，顧問服務契約簽訂依公司慣例，經董事長室及法務單位逐層簽核、程序合法；畫作採購則基於行銷與品牌考量，並有鑑價與法律意見書佐證，簽呈程序完備，文件遺失非其過失；花蓮商場房地先購契約僅保留優先購買權，實際交易須董事會決議，簽署程序亦適當。此外，他強調，泰山更換負責人後未提出申復，所受違約金與其行為之間無相當因果關係。

北院審理認為，雖無法認定詹景超與寬量簽約本身違反內控，但他將「處分全家超商股份的居間服務」切割入顧問契約，規避董事會審查，確實違反內控制度；另購畫交易未依程序簽呈，且刻意拆單、分兩次購入，同樣避開董事會審查。

法官並指，「新天堂樂園」先購契約亦未依程序簽核，違反公司資產處理規定，綜合上述，因此認定詹景超行為導致公司遭罰，應負賠償責任，判須賠償250萬元。全案可再上訴。

