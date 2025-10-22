追上台積電契機！三星矢言2奈米良率年底衝破70％

三星寄望2奈米製程領域追上台積電。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕南韓朝鮮日報21日報導，三星電子裝置解決方案（DS）事業部技術長宋載赫（Song Jae-hyeok）在一場由韓國總統政策幕僚長金永範（Kim Yong-beom）主持的會議上，對三星晶圓代工業務的復興表達信心，他宣稱將透過2奈米製程，挑戰台積電全球代工市場的主導地位。

報導說，三星的晶圓代工部門因多年來持續每季虧損數兆韓元，而被視為是三星的負擔，不過今年取得特斯拉、蘋果、任天堂與IBM等大客戶的訂單。此外，其2奈米製程良率也超乎預期。分析師認為，宋載赫在該官方場合的言論顯示，三星晶圓代工部門在漫長停滯之後，已進入復甦階段。

業界消息人士透露，金永範近日與三星的宋載赫、SK海力士總裁兼企業中心負責人宋鉉鐘（Song Hyun Jong）等韓國主要半導體廠與設備商高層，及學界專家舉行會議，據悉會議的重點在於南韓面對台灣半導體公司，包括台積電的因應策略。

宋載赫強調，在人工智慧（AI）投資熱潮以及半導體需求上升之下，2奈米製程將是關鍵轉捩點。業界預測，2奈米技術將成為三星在AI半導體市場上佔長期領先地位的關鍵。

報導說，去年以來，三星在3奈米製程的競爭落後台積電，目前三星透過保住成熟製程的主要客戶，多元化其營收組合，同時透過2奈米訂單，改善獲利。三星計畫年底在其下一代行動應用處理器（AP）Exynos 2600採用2奈米製程，同時為日本AI公司PFN量產AI加速器，這些晶片也是採用2奈米製程。

消息人士表示，「隨著2奈米製程的量產逼近，宋在總統幕僚長會議上的發言顯示，三星穩定達成2奈米的良率與效能目標」。三星的目標是今年底或明年初將2奈米良率提升至70%，同時吸引大客戶。

業界人士認為，2奈米的訂單之爭將在今年底漸趨激烈，因為這是三星追趕台積電的黃金機會。關鍵考驗將是驅動三星Galaxy系列的Exynos 2600的量產。Exynos 2600旨在提升AI神經處理單元（NPU）的效能，儘管內部評估優於競爭對手，但量產後該晶片的效能是否維持相同水準仍未能確定。

