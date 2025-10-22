9月EPI電力景氣續亮黃紅燈 半導體連亮6個月紅燈

台綜院指出，半導體電力景氣燈號已連6月亮起象徵景氣熱絡的紅燈。示意圖。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣綜合研究院今（22日）發布9月台灣EPI電力景氣指數，9月全國高壓以上產業用電較去年成長1.27%，燈號維持黃紅燈，其中，半導體電力景氣燈號已連續6個月亮起象徵景氣熱絡的紅燈。台綜院表示，半導體與電子產業是推升經濟穩健成長的主要動能，預估9月經濟成長率4.1%。

台綜院指出，9月全國高壓以上產業用電較去年成長1.27%，電力景氣燈號維持黃紅燈。台電高壓以上用電方面，9月整體產業用電較去年同期成長2.11%，其中製造業用電成長1.97%，服務業用電成長2.25%。

台綜院表示，綜觀來看，9月產業用電延續分化趨勢，國內產業景氣續呈科技業動能領先、傳統產業相對疲弱的雙軌發展態勢，產業結構分化未見緩解。

台綜院表示，隨2025年第三季結束，原先市場預期關稅衝擊將拖累產業發展的情況並未如期發生。受AI及雲端應用強勁需求帶動，半導體與電子產業用電穩健成長，又有外銷訂單暢旺支撐，帶動經濟成長表現亮眼，台灣經濟仍展現穩健擴張動能；預測9月份經濟成長率為 4.1%，第三季經濟成長率為3.8%。

9月半導體業用電量成長 8.47%，電力景氣燈號連續6個月呈現熱絡的紅燈，台綜院說明，受美國針對半導體在美生產或承諾建廠可享免稅的政策激勵，加上全球AI產業蓬勃發展所帶動的強勁需求，推升半導體投資、生產動能持續擴張，同時強化台灣在全球科技供應鏈的影響力，為國內經濟注入穩健成長動能。

9月電腦、電子及光學製品業用電量成長8.04%，電力景氣燈號續呈熱絡的紅燈，受惠於記憶體市場回溫、AI、雲端伺服器及高效能運算（HPC）需求穩定成長，產業生產動能維持強勁，另9月外銷訂單成長39.77%，與用電量兩者走勢來看，電腦、電子及光學製品業景氣持續暢旺。

傳產方面，台綜院指出，仍受關稅負擔及全球需求疲弱影響，傳產用電需求持續下滑，產業動能相對疲軟，結構轉型的挑戰持續存在，傳產轉型與升級挑戰仍須持續關注，以確保經濟成長動能長期穩健延續。

展望未來，台綜院表示，第四季進入傳統出貨旺季，供應鏈備貨動能可望延續，加上AI結構性需求持續強勁，將支撐半導體與電子業成長。

