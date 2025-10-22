7-ELEVEN全店集點超萌 貓貓蟲咖波化身故宮經典文物

歡慶國立故宮博物院100周年，7-ELEVEN全店集點活動，首波以人氣的在地原創療癒角色「貓貓蟲咖波」和故宮攜手合作，貓貓蟲咖波化身故宮經典文物，喊出國寶級的萌力登場。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕歡慶國立故宮博物院100周年，7-ELEVEN全店集點活動，首波以人氣的在地原創療癒角色「貓貓蟲咖波」和故宮攜手合作，貓貓蟲咖波化身故宮經典文物，以國寶級的萌力誘客。

自10月29日下午3點起，全台逾7100家門市展開「貓貓蟲咖波X故宮博物院100周年」全店精品集點活動，讓粉絲一次收藏咖波化身成經典文物角色，包括翠玉白菜、肉形石、毛公鼎、五彩百鹿尊、早春圖、霽青描金游魚轉心瓶等人氣代表作，結合創意設計與文物之美。

請繼續往下閱讀...

統一超商表示，本檔系列商品以「故宮典藏萌化」為靈感，讓熟悉的古文物躍上現代舞台。其中，推薦粉絲必收「夥伴玩具：故宮奇遇記 貓貓蟲咖波玩具公仔」，將故宮博物院經典文物結合獵奇又可愛的貓貓蟲咖波，包含翠玉白菜、早春圖、毛公鼎、肉形石，以及隱藏版-半透明翠玉白菜，全套共五款，單入加價購199元（款式隨機），全套一次收藏999元。

另外，還有「翠玉白菜造型毯」、「肉形石造型刮泥地墊」等兼具收藏與實用的療癒單品，無論是文青族、設計控還是咖波粉，都能找到屬於自己的那份「萌文化」。

7-ELEVEN也同步推出全店「英國精品絨毛noodoll」精品集點活動，英國精品絨毛品牌noodoll首次現身7-ELEVEN，首推超商限定款「米薯寶」，由

超柔軟的米色絨毛布製成，坐姿設計，讓可愛隨身陪伴耍萌，還有可收納錢包、手機「米薯寶包包」、擁抱起來療癒又舒服的「大擁抱米薯寶」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法