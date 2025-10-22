央行啟動新台幣鈔券改版程序，首張新版鈔預計2年半後發行。（央行提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行最新業務報告指出，我國現行鈔券已使用約24年，有必要適時升級防偽功能，因此正式啟動新台幣鈔券改版程序。央行預計首張新版鈔券將於主題擇定後2年半正式發行，其他面額則將陸續推出。至於硬幣部分，因價值低且數量龐大，改版效益不高，暫不考慮調整。

央行表示，本次改版將同步強化安全性與永續性，參考國際「綠色鈔券」發展趨勢，採用更環保的原物料與製程，符合ESG永續發展目標。新版鈔券將融入更直觀、顏色快速切換的先進防偽特徵，以提升辨識度，強化防偽效果。

請繼續往下閱讀...

為兼顧民眾使用習慣並降低社會調整成本，新版鈔券的材質、主墨色與尺寸將維持不變。此外，為協助視障者辨識面額，新版鈔券將放大面額數字並強化觸感辨識，提升整體友善設計。新版鈔券的平均製造成本預估將較現行流通鈔券高出1.5元。

央行也強調，改版過程將納入公民參與機制，以提升社會認同感。未來將成立「新臺幣鈔券主題諮詢委員會」，廣泛蒐集社會各界對新版鈔券主題的意見，並以公開透明的方式進行主題規劃與決策，打造兼具防偽、永續與全民共識的新鈔券。

另外，央行已完成央行數位貨幣（CBDC）試驗計畫，並建立「數位公共建設金流平台」，將先以發放政府數位券為試作項目，今年 8 月先行試作客家委員會客家幣，預計11月用於普發現金。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法