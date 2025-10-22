自由電子報
豬隻禁宰禁運5天免驚 全聯、家樂福、愛買喊話 豬肉供應量充足

2025/10/22 15:17

台中養豬場爆發非洲豬瘟，農業部宣佈全台豬隻禁宰、禁運為期5天，全聯、大全聯、家樂福和愛買等超市和量販店皆信心喊話，生鮮豬肉供貨量充足，消費者免驚。（記者楊雅民攝）台中養豬場爆發非洲豬瘟，農業部宣佈全台豬隻禁宰、禁運為期5天，全聯、大全聯、家樂福和愛買等超市和量販店皆信心喊話，生鮮豬肉供貨量充足，消費者免驚。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台中養豬場爆發非洲豬瘟，農業部宣佈全台豬隻禁宰、禁運為期5天，全聯、大全聯、家樂福和愛買等超市和量販店皆信心喊話，生鮮豬肉供貨量充足，消費者免驚。

全聯、大全聯表示，生鮮豬肉供貨量充足，豬肉均來自可溯源的契約牧場與合格屠宰廠，屠宰過程皆依規範進行，且有獸醫師駐廠把關，嚴守食安，讓消費者安心選購。

家樂福也指出，豬肉貨量充足，將維持穩定供應，賣場所販售的台灣冷藏、冷凍台灣豬肉商品，皆是與可溯源的契作牧場合作，並嚴格控管豬隻生長過程與健康把關，包含產鏈過程符合規範，並會定期審核合格的屠宰廠，並遵守食安規範，提供顧客安心的肉品選購。

愛買表示，全台各分店所販售的豬肉，主要來源為台糖公司及屏東地區合法登錄養豬場，所有產品均通過政府相關檢驗及動物防疫規範，後續將持續密切關注主管機關公告，並依政府政策滾動調整進貨與販售來源，確保民眾食用安全、安心採買，同時也會維持穩定貨量供應，讓消費者購買無虞。

