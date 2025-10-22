央行阻升新台幣！上半年淨買匯132.5億美元

央行阻升！上半年淨買匯132.5億美元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣兌美元匯率上半年飆升2.879元、寫38年歷史紀錄，中央銀行也卯足勁進場阻升，根據央行最新報告揭露，央行上半年淨買匯132.5億美元，結束連3年的淨賣匯。

外界擔心央行大舉買匯是否觸及美國財政部匯率報告中匯率操縱國檢視標準？據了解，美財政部3項檢視標準中，第三項是淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中要有8個月（含）以上為淨買匯。

請繼續往下閱讀...

由於去年下半年央行是淨賣匯73.5億美元，今年上半年也只有幾個月份淨買匯，應該不用擔心。惟台灣上半年出口大好，對美商品及貿易順差增加，仍將逾越前兩項標準，預期在「3中2」下，仍將續列觀察國名單。

根據央行資料，從2020年公布匯市調節情形以來，2020年淨買匯達391億美元後，2021年淨買匯縮小至91.2億美元，從2022年起，連續3年轉為淨賣匯，去年淨賣匯164億美元。

不過今年以來，央行指出，上半年因市場擔憂美國總統新政不確定性上升，國際美元走弱，美元指數（DXY）下跌 10.70%。國內因外資匯入資金投資台股，以及國內廠商受惠於對等關稅暫緩衍生之提前拉貨需求，國內匯市出現美元超額供給，新台幣兌美元升值9.63% ，央行進場累計買匯132.5億美元，以維持國內匯市穩定。

下半年起，市場氛圍轉變，根據央行統計，今年7月迄今截至10月20日止，美元指數小幅上漲 1.77%，新台幣貶值2.44%。

惟今年截至10月20日，新台幣仍升值6.95%，央行表示，主要是5月以來外資大幅買超台股，以及台灣經濟基本面表現良好所致，新台幣兌美元匯率波動幅度小於歐元、韓元及日圓等主要貨幣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法