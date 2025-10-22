台中爆非洲豬瘟 台糖防堵繃緊神經 嚴格落實生物安全防疫

今（22）日台灣爆發非洲豬瘟案例，台糖立即啟動最高等級生物安全防疫措施，嚴密防堵疫情進入豬場。（台糖公司提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕對於今（22）日台灣地區發生非洲豬瘟案例，台糖公司立即啟動最高等級生物安全防疫措施，嚴密防堵疫情入侵各豬場。台糖表示，該公司有成功防制過非洲豬瘟，接下來會依循此經驗，全力守護豬場安全，並遵照農業部指示辦理，必要時也會配合政府調配供需肉品，協助國內豬價的穩定。

台糖指出，所謂生物安全防疫措施主要是全面落實人員與車輛進出豬場的管控，嚴禁任何食物進入畜舍區，用餐後廚餘統一收集處理，以防範野生動物啃咬，給豬場豬隻進食的水、飼料等也都會確保安全，此外，各場區也會定時進行環境與設施消毒，用最高的嚴密等級全面防堵疫情入侵。

請繼續往下閱讀...

台糖強調，非洲豬瘟雖然非同小可，但台灣不是沒有成功防範過，只要政府、業者齊心防堵，有機會成功守住台灣養殖畜牧業的安全。此外，台糖也注意到目前市面豬價處於相對高點，所以會積極配合政府政策及豬肉食品的供應調度，協助穩定國內豬價。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法