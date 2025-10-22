AMD矽光子研發中心於高雄亞灣設立 賴瑞隆：加碼無人機無人船產業

賴瑞隆（右）今天向經濟部爭取推動矽光子產業鏈在高雄形成聚落，並加碼投資高雄無人機和無人船產業鏈。（賴瑞隆提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕AMD 矽光子研發中心已於高雄亞灣區設立並啟用，立委賴瑞隆今（22日）向經濟部爭取推動矽光子產業鏈在高雄形成聚落，並加碼投資高雄的無人機和無人船產業鏈。

賴瑞隆表示，根據經濟部提供資料顯示，AMD已於高雄亞灣台灣領航企業大樓設立研發據點，於今年3月啟用後陸續進駐，研發矽光子、高速封裝設計等前瞻技術，目前已有約20至30名研發人員進駐，並與中山大學、元澄半導體、日月光等在地大學及企業密切合作，形成產學研創新網絡。

請繼續往下閱讀...

賴瑞隆說，經濟部指出AMD在高雄據點，負責矽光子光電共封裝（CPO）規格設計，與元澄半導體合作光晶片設計、日月光合作封裝製程，目前已開發出具國際競爭力的單通道200G 技術，預計2027年達到單通道500G的世界領先水準。同時，AMD 也完成台灣第一款光模組產品8通道1.6T（1600G，8條光纖輸出、每通道200G），目前正由台積電與日月光（矽品）試產中。

賴認為，AMD為IC設計公司，雖不設實體廠房，但在高雄亞灣的研發基地，已成為全球矽光子產品設計開發的重要樞紐，後續人員與設備將依研發進度持續增加。

另針對政府宣示將投入442億發展無人機產業，賴瑞隆今天於立院質詢時，強調高雄具備發展無人機（UAV）與無人船（USV）的雄厚實力。在無人機方面，北高雄有漢翔、金屬工業中心等重要企業及法人，已形成產業聚落；無人船方面，南高雄更是造船重鎮，擁有台船、中信等龍頭企業。

賴瑞隆要求經濟部應採「強者更強」策略，將資源重點投入高雄，串聯北高雄的無人機產業鏈，並結合南高雄造船產業基礎，打造獨一無二的無人船產業優勢，結合AI產業鏈，讓高雄成為無人機與無人船的研發與製造中心；對此，經濟部長龔明鑫承諾「沒有問題」。

