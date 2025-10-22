南亞科收110元逆勢創歷史新高 華邦電破25年新高價

南亞科受惠DRAM價格量齊揚，第三季終結連11季虧損、單季稅後盈餘0.5元，預期第四季及明年展望較好。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳/新竹報道〕DRAM廠南亞科（2408）今股價開低走高，盤中逆翻勢紅，最高高達111元，終場收110元，上漲4.5元、漲幅4.27%，創掛牌上市新高價，成交量超1 0萬張。華邦電（2344）因昨公佈9月續獲利，今不畏被關閉的支出期，盤中股價也翻紅，並收45.45元，上揚0.85元、漲幅1.91%，創25年來新高價，成交量超過5.54萬張。

AI伺服器對高頻寬儲存體（HBM）需求增加，國際大廠供應商進行產品結構調整，將DDR4、低功耗DDR4轉向生產HBM、DDR5/低功耗DDR5，使得DDR4與低功耗DDR4產能減少，帶動價格上漲。南亞科DDR4產能過半，挾注第三季營運轉虧為盈，華邦電已公告的8、9月也連續獲利。

南亞科受惠DRAM價格量齊揚，第三季終結連11季虧損、單季稅後盈餘0.5元，預期第四季及明年展望較好，在外資與本土法人齊聲看好下，三大法人去年共買超9735張，其中，外資連續4個交易日買超，累計超過5.8萬累計。

華邦電因有價證券於集中交易市場公佈公告交易資訊標準，去年公佈9月稅後淨利達11.69億元，年增317.29%

隨著AI帶動記憶體業結構改變，第三季DDR4漲價缺貨，NOR快閃記憶體價格也漲，法人預期華邦電第三季獲利可觀，可望轉虧為盈；華邦電稅後虧損24億元，下半年可望弭平虧損，並轉虧損為盈。

華邦電自7月起，已感受到市場景氣明顯回暖，客戶訂單回應，不僅是原有客戶拉貨積極，過去難以打入的大客戶也主動上門洽談合作，甚至開出多年期長約，這種情況在過去2、3年幾乎未曾出現，顯示記憶體市場曾走出低市況。預計第四季到接下來的樣子都會不錯。

