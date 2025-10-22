美擬課徵40％轉運關稅 這三國、四產業影響最大

美國規劃課徵40%轉運關稅，預計將為東協地區的國家帶來重大挑戰。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國規劃課徵40%轉運關稅，預計將為東協地區的國家帶來重大合規挑戰，特別是機械、電氣設備、半導體和消費光學產品等行業的企業，其中以越南、馬來西亞和泰國受影響最大。

今年7月，美國總統川普已對被視為轉運的商品徵收關稅，這是在更廣泛的國家層級徵收關稅的基礎上做出的舉措。PTI通訊社報導，穆迪報告指出，美國政府尚未明確轉運的確切定義，但這些措施似乎針對的是原產於中國並透過關稅較低的第三國運輸的產品。

請繼續往下閱讀...

穆迪指出：「轉運關稅缺乏明確性，給東協經濟體帶來風險。如果美國維持狹隘的解讀，僅針對轉口至美國的中國低度加工商品，影響可能有限。然而，如果採取更廣泛的解讀，將任何含有大量中國成分的商品納入其中，則可能損害亞太供應鏈。」

穆迪強調，私部門出口商可能會面臨更嚴格的盡職調查和認證要求，需要證明商品發生了「實質轉變」才能避免受到處罰。

受影響最大的產業包括機械、電氣設備、半導體和消費光學產品，轉運貨物集中在中間投入品而非最終消費品。

轉運是一種透過港口和鐵路終點站等樞紐轉運貨物的合法行為，可提高物流效率和供應鏈靈活性。 然而，它也可以被用來掩蓋產品來源以逃避關稅，美國試圖透過這項新措施解決這個問題。

受影響最大的國家包括越南、馬來西亞和泰國，因為它們與中國供應鏈深度融合，關鍵產業面臨潛在的信貸壓力，包括電子、太陽能、汽車、機械和半導體。

印度在機械、電氣設備和包括半導體在內的消費光學產品等領域可能面臨類似的合規和營運挑戰。

此舉顯示美國政府加強了對全球貿易流動的審查，特別是在關稅逃稅方面，並可能迫使企業重新評估亞太市場的採購、認證和物流安排。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法