國安基金擬擴大至1兆 阮清華：向行庫借款希望提高至7000億

〔記者鄭琪芳／台北報導〕國安基金規模擬由5000億元提高至1兆元，財政部次長阮清華今日在立法院財政委員會答詢表示，對國安基金擴大規模持正面態度，如果向公股銀行借款金額可以從提高至7000億元的話，對股市穩定、投資信心都有幫助，如果外界能夠支持是很好的方向。

本報4月獨家報導，國安基金擬擴大規模至1兆元，初步規劃向金融機構借款最高額度將由2000億元提高至7000億元，借用四大基金資金最高額度則維持3000億元。

現行國安基金設置及管理條例規定，國安基金可動用資金5000億元，包括：以國庫持有公民營事業股票為擔保向金融機構借款，最高額度2000億元；借用四大基金尚未投資的資金，最高額度3000億元，但過去國安基金護盤都只動用到向金融機構借款部分。

阮清華今表示，國安基金現在實際上可以運用的資金只有2000億元，主要是靠向金融機構融資，至於其他基金資金大部分都已經運用，不太容易調度。他表示，現在股市市值已經大幅提高，如果外界能夠支持國安基金擴大規模，這是很好的方向。

