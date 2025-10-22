台中爆非洲豬瘟 關務署下令加強查緝、不可鬆懈

台中養豬場驗出非洲豬瘟，財政部關務署下達各關區，要求「加強查緝、提高警覺、不可鬆懈」。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台中市梧棲一處養豬場驗出非洲豬瘟陽性反應，為全台首度出現本土案例。為此，財政部關務署今日再度下達各關區，要求「加強查緝、提高警覺、不可鬆懈」。官員表示，農業部公告今日起全面禁止廚餘養豬，防範非洲豬瘟要邊境跟境內一條心，不能完全仰賴邊境查緝。

關務署表示，防堵非洲豬瘟是全民共同責任，無論是民眾或業者，均應遵守相關規定，海關將持續強化邊境管制與查緝作為，包括進口郵包及快遞均經X光機掃描，海運貨櫃則以電腦及人工雙重過濾篩選鎖定高風險貨櫃執行查緝。

關務署也提醒，跨境網購應謹慎留意，切勿購買含肉製品，也要告知海外親友不可寄送含肉食品來台，以免違反規定受罰；一旦遭查獲攜帶疫區豬肉製品入境，主管機關依規定首次可開罰20萬元罰鍰，再次違規最高將處以100萬元，請民眾切勿以身試法，共同維護我國農畜產業。

