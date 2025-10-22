投信：美國REITs產業獲利上修 多頭行情續航力強

分析師表示，美國REITs目前評價仍偏低，目前評價具吸引力。圖為美國紐約市（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕鴿派官員聲量越來越大，未來降息幅度將比市場預期更大。投信法人表示，Fed 對貨幣政策重心已轉變，焦點從「防範通膨」轉向「增加就業」，再加上鴿市場信心恢復，資金回流REITs，帶動國內12檔REITs基金（A級別）近1周全賺，其中，「台新北美收益資產證券化基金」是大漲逾3%的REITs基金。分析師表示，美國REITs目前評價仍偏低，在降息環境下，目前的評價具吸引力。

根據歷史經驗，Fed停止升息後，美國REITs皆大幅上漲，對REITs是一大利多。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示，美國REITs目前評價仍偏低，溢價幅度僅約4%，位於過去降息期間溢價幅度在0 ~20%的下緣，股利率 3.9%，相較標普其他產業的高本益比評價，目前REITs的評價極具吸引力，加上產業基本面上修，多頭行情續航力十足。

李文孝指出，美國REITs多數次產業獲利持續上修，養老醫療成長性因人口老化趨勢加速而大幅上揚，入住率與租金穩定向上；資料中心受惠AI加速資本支出，美國一級城市已不夠使用，紛紛拓展至二級城市；工業物流第三季需求拐點出現，整體吸收量大幅提高，租金保持正成長。零售業保持韌性，新建案有限，空間需求依舊。

此外，分析師也將2025年美國REITs整體獲利增長上調至4.0%，明年上看 6.0%之上。

法人表示，美國商辦展望好轉，西岸舊金山商辦上半年轉租庫存，已從2024年底的870萬平方英尺下降至660萬平方英尺；人工智慧和新創公司正在轉租領域簽約，今年租戶需求與商辦使用率持續上升，從2025年第一季的300萬平方英尺成長至第二季的313萬平方英尺，第二季簽訂租約的租金保持韌性，每平方英尺 81.63 元，租戶傾向於租用擁有便利設施和景觀的A級辦公空間，以吸引員工重返辦公室。

