太魯閣堰塞湖紅色警戒 亞泥花蓮廠員工宿舍啟動收容安置計畫

太魯閣燕子口堰塞湖紅色警報啟動，亞泥（1102）與花蓮秀林鄉攜手防災，開放員工宿舍做為臨時收容所，安置居民。（亞泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕太魯閣燕子口堰塞湖紅色警報啟動，亞泥（1102）與花蓮秀林鄉攜手防災，開放員工宿舍做為臨時收容所，安置居民。

亞泥花蓮廠依據今年3月與秀林鄉公所簽署的《救災支援協訂》，啟動災害應變機制，開放員工宿舍作為臨時收容場所，自10月20日起協助安置富世村67位居民。

請繼續往下閱讀...

為了讓撤離的鄉親安心，亞泥花蓮廠準備了不同房型、共計150床的住宿空間，依照家庭成員與長者需求進行分配。同時開放盥洗設施及員工餐廳提供熱食，並安排員工輪班24小時駐守，隨時提供協助與照顧。

除了提供收容空間外，亞泥也調派廠內運輸工具與防災設備，協助地方進行撤離交通及臨時物資運補，並與鄉公所保持即時通訊聯繫，隨時配合民政、消防與警政單位需求，共同守護民眾安全。

今年7月19日薇帕颱風豪雨期間，亞泥花蓮廠同樣配合鄉公所進行收容安置。

平時，花蓮廠也定期參與鄉公所舉辦的防災演練與通報協作，建立完善的預警通報機制與災時動員流程，使企業防救災支援更即時、更有效率。

近期花蓮地震頻仍，東北季風挾帶的降雨持續，光復鄉馬太鞍體堰塞湖與秀林鄉燕子口堰塞湖警戒仍未解除。在災情第一時間就要求全力救災的亞泥總經理李坤炎表示：「我們與族人住在同一片土地上，面對災害，沒有人是局外人。能盡一份力守護族人與家園，是我們最真實的行動。」

面對災害，亞泥深信地方的韌性來自彼此的信任與合作。

未來，亞泥將持續與地方政府及社區攜手，強化防災支援與緊急應變能量，並以實際行動守護族人與土地的平安。｜

