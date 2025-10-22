自由電子報
台中爆發非洲豬瘟 台糖董座：旗下養豬場 人車嚴格管制消毒

2025/10/22 13:42

防守非洲豬瘟破功，台糖養豬場嚴格人車管制與消毒。（記者林菁樺攝）防守非洲豬瘟破功，台糖養豬場嚴格人車管制與消毒。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕非洲豬瘟自2018年在亞洲大爆發，農業部22日上午緊急召開臨時記者會，證實在台中的養豬場驗到非洲豬瘟陽性，台灣防守非洲豬瘟力守7年破功。台灣最大養豬戶的台糖表示，全力配合農業部，5天禁銷禁運多少有影響，但衝擊不大。

吳明昌上午在立法院經委會備詢，接受訪問指出，台糖已經實施養殖場管制，包括嚴禁實施人車管制跟消毒，人員嚴禁攜帶食物進入養殖場，必須要在固定場所用餐，餐後廚餘都會統一收集處理，也會防範野生貓、狗、老鼠等生物。

因農業部將實施5天禁銷禁運，吳明昌也說明，台糖正在估算影響，但他強調，豬隻多會在養到120公斤再賣出，配合禁銷禁運，確實會有剛好要出售的豬隻，差幾天多少會有影響，但影響不至於太大。

台糖豬肉市占率約4到5％，是台灣最大豬農、且一向扮演穩定豬價角色。配合國家政策，斥資120億元改建13座新式養豬場，因邊蓋邊養，養豬頭數近年維持在17萬到27萬頭之間。

