自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

世博TECH WORLD搬回台灣巡展？龔明鑫：的確有此考量

2025/10/22 13:39

立委關切能否將世博TECH WORLD館內容搬回台灣巡展。對此，經濟部長龔明鑫點頭表示，的確有此考量。（圖取自國會頻道）立委關切能否將世博TECH WORLD館內容搬回台灣巡展。對此，經濟部長龔明鑫點頭表示，的確有此考量。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕大阪世博TECH WORLD館榮獲「世界博覽會奧林匹克評選」最佳展覽或展示獎銅獎 ，立委關切能否將TECH WORLD館展場內容搬回台灣展出巡展。對此，經濟部長龔明鑫點頭表示，的確有此考量。

民進黨籍立委邱議瑩指出，大阪世博落幕，Tech World館大受好評，雖字面上沒寫出台灣，但96%民眾都知道是台灣館，要進Tech World館排隊就要3小時以上，因此能否將TECH WORLD館展場內容搬回台灣展出巡展，讓更多未能進館民眾能夠親身體驗台灣的AI科技與文化元素，「如果可以巡展的話，其實高雄已經準備好了」。

對此，龔明鑫表示，「的確是有這樣的考量」，所以他才會特地赴大阪世博一趟觀展，行政院也有此意，現在正在規劃，包括場地限制、選址與展期安排，至於是否要配合燈會或是巡迴展出，都會一併考量。

邱議瑩建議，台灣軟實力在日本造成轟動，建議經濟部打鐵趁熱，趁著熱潮儘速籌辦，也推薦將高雄納入展場第一站，高雄有最好的展場，也會全力配合。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財