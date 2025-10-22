世博TECH WORLD搬回台灣巡展？龔明鑫：的確有此考量

立委關切能否將世博TECH WORLD館內容搬回台灣巡展。對此，經濟部長龔明鑫點頭表示，的確有此考量。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕大阪世博TECH WORLD館榮獲「世界博覽會奧林匹克評選」最佳展覽或展示獎銅獎 ，立委關切能否將TECH WORLD館展場內容搬回台灣展出巡展。對此，經濟部長龔明鑫點頭表示，的確有此考量。

民進黨籍立委邱議瑩指出，大阪世博落幕，Tech World館大受好評，雖字面上沒寫出台灣，但96%民眾都知道是台灣館，要進Tech World館排隊就要3小時以上，因此能否將TECH WORLD館展場內容搬回台灣展出巡展，讓更多未能進館民眾能夠親身體驗台灣的AI科技與文化元素，「如果可以巡展的話，其實高雄已經準備好了」。

對此，龔明鑫表示，「的確是有這樣的考量」，所以他才會特地赴大阪世博一趟觀展，行政院也有此意，現在正在規劃，包括場地限制、選址與展期安排，至於是否要配合燈會或是巡迴展出，都會一併考量。

邱議瑩建議，台灣軟實力在日本造成轟動，建議經濟部打鐵趁熱，趁著熱潮儘速籌辦，也推薦將高雄納入展場第一站，高雄有最好的展場，也會全力配合。

