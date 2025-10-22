中荷內鬥升溫 安世中國子公司拒總部指令、內部傳混亂

荷蘭與中國針對安世半導體（Nexperia）主導權的大戰越演越烈。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭與中國針對安世半導體（Nexperia）主導權的大戰越演越烈。最新報導指出，安世中國子公司近日已向員工發出內部信，明確指示無需再遵循荷蘭總部的指令，引發各界關注。



綜合媒體報導，安世中國近日發布致全體員工信，強調自身為「紮根中國、戰略放眼全球」的中國企業，須遵守中國法律，並依法獨立營運與決策。信中指出，公司擁有獨立法人地位，任何外部個人或機構不得干涉經營權。

安世中國在信中進一步指出，根據中國勞動法規，所有員工應遵守公司內部的勞動紀律與指令；對於任何未經中國公司法定代表人授權的外部指令，即便是透過Outlook、Teams等平台傳達，員工皆有權拒絕執行，且不構成違規。

安世中國還強調，公司目前營運正常，員工薪資與福利照常發放，並承諾董事會與管理層將「全力保障公司正常運轉」，不會允許外部勢力干預或損害員工權益。

不過，儘管安世中國一再強調營運穩定，但有內部員工透露，公司內部實際情況非常混亂，情況非常不明朗。

對此，安世荷蘭總部也做出回應，表示對安世中國管理層散布謊言深感遺憾，並希望能夠尋求解決方案，使安世得以持續服務客戶與合作夥伴，並為員工提供穩定的工作環境。

