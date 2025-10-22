東元董座利明献：股價強漲「很意外」 鴻海合作不僅限於美國市場

東元今日參展「台北國際電子產業科技展暨台灣國際人工智慧暨物聯網展」。圖左為董事長利明献、圖右為技術長饒達仁。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）近日股價水漲船高，與鴻海（2317）攜手的AI資料中心商機將在明年發酵。董事長利明献今日指出，東元承攬資料中心機電工程的經驗豐富，模組化產品在台灣已有客戶，與鴻海的合作不僅限於美國，也計畫推展亞洲含日本、東南亞市場，正向看未來發展。

東元在宣布攜手鴻海後，其前景備受市場期待，股價也水漲船高。今日利明献被問及股價，他笑說「也很意外」，這也代表資本市場、投資人對東元期待很高，將會盡量努力符合投資人期待；今日東元股價本在平盤上下震盪，約12點力振翻紅，小漲逾1%。

利明献指出，東元期望打入國際主要AI資料中心供應鏈，推展資料中心機電工程與模組化產品，看好東元資料中心機電工程建置的效率、品質、經驗都是亞洲的領導廠商，也已經在台灣、馬來西亞有案場，未來值得期待。

針對與鴻海合作的目標，利明献也指出，AI資料中心建置是一部分，因鴻海在全球有約200個廠區，東元的深度節能減碳方案、動力模組也有望助力鴻海打造智慧工廠；近年鴻海持續發展機器人，東元的機器人關節、動力模組也有想像空間。

