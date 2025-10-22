自由電子報
雙北市總價1500萬購屋最熱點 景安站以271件拿下

2025/10/22 12:39

捷運景安站周遭1500萬元內的住宅交易量近1年有217件。（永慶房產集團提供）捷運景安站周遭1500萬元內的住宅交易量近1年有217件。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕捷運已成雙北市民眾購屋必備條件之一，因此，有房仲業者彙整近1年雙北市捷運站周邊、總價1500萬元以內中古屋實價揭露的前十大成交熱點，發現中和新蘆線的景安站揭露件數最多、有271件，而板南線海山站周邊中古屋、單戶平均成交坪數約23.6坪最大，至於，環狀線新埔民生站則平均成交屋齡最年輕、約15.7年。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，景安站是中、永和地區唯一的雙捷運交會站，目前中古屋每坪約58.7萬元。

三重包辦4個名次

根據永慶房產集團彙整，近1年雙北市捷運站周邊十大中古屋成交熱點，第二名為中和新蘆線的中山國小站、揭露146件，也是唯一入榜坐落在台北市的捷運站點，而前十大熱點，主要集中在新北市三重區、中和區、土城區以及板橋區，其中三重區包辦4個名次、中和區包辦3個名次。

陳金萍指出，中山國小站鄰近晴光商圈，生活採買、餐飲、醫療等機能佳，又擁有學區優勢，吸引年輕族群與上班族，且目前房市以小宅為主流，即便每坪均價高達7字頭，但低總價的小坪數成交占比仍較高。

若購屋預算有限仍想買大一點的空間，陳金萍認為，可以往海山站、景平站、南勢角站，以及三和國中站等尋找，尤其4區近1年1500萬元內的中古屋平均可買到的坪數，全部超過20坪。

