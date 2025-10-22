CP值超高！沃爾瑪推感恩節套餐 10人享用40美元有找

沃爾瑪推年度感恩節套餐逾20道餐點。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）週二（21日）推出迄今為止最實惠的感恩節套餐，套餐內容包含奶油火雞、馬鈴薯等超過20項應景食材與食品，售價不到40美元（約新台幣1230元），可供10人享用，換算下來每人花費不到4美元（約新台幣123元）。

綜合媒體報導，沃爾瑪感恩節套餐自2022年首次推出，因CP值高，迅速成為節慶主打產品。根據資料顯示，沃爾瑪去年推出的感恩節套餐主打「每人花費不到7美元（約新台幣215元）」。而今年，沃爾瑪更進一步打破紀錄，推出歷來最超值的感恩節套餐方案。

今年沃爾瑪推出的感恩節套餐方案，內容囊括了多個知名品牌及自有品牌的經典食材組合，包括奶油火雞、馬鈴薯、炸洋蔥、餡料、金寶奶油蘑菇湯、起司通心麵等，共超過20項商品，可供10人享用，整份套餐稅前售價39.92美元（約新台幣1227元），換算下來每人花費不到4美元，創下沃爾瑪自2022年開賣感恩節套餐以來最低價。

此外，今年沃爾瑪也為首次使用自取和配送服務的顧客提供免費的餐點配送服務。

報導也指出，除了沃爾瑪外，同業競爭對手Aldi近日也推出相似活動，宣稱其感恩節套餐每人僅需約4美元，便能準備一桌豐盛的節慶大餐。這顯示出各大零售業者紛紛瞄準節慶商機，競相推出「低價暖心」的行銷策略，爭取消費者青睞。

