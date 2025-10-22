台股漲多拉回，新台幣一度下探至30.74元近1週低點。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股漲多拉回，加上美元走強，新台幣兌美元匯率今早最低下探至30.74元、近1週新低，中午暫時收在30.727元、貶值3.6分，台北外匯經紀公司成交量5.75億美元。

日本新任首相高市早苗上任，市場預期她將延續前首長安倍晉三的寬鬆貨幣政策、財政支出可能擴大下，日圓兌美元匯率走軟至1週低點，加上美國總統川普表示下週將與中國領導人習近平達成貿易協議，並將淡化台灣問題風險，激勵美元指數走升，一度逼近99大關。

新台幣匯價反應國際匯市走勢，以30.7元、貶值0.9分開出後，早盤最低觸及30.74元、最高30.69元，大抵上在30.7元價位附近徘徊，午後觀察外資動向。

觀察主要亞幣走勢，日圓早盤出現小幅反彈，韓元在平盤上下震盪整理，多數亞幣波動幅度不大。

目前投資人持續關注美中貿易情勢發展以及台美經貿談判結果，並靜待本週美國將發布的通膨數據以及下週聯準會決策。

