從車庫起步！45歲媽媽「靠副業」年賺逾1.5億元 曝創業心路

45歲的Carinne Meyrignac創立了副業品牌「Cali's Books」，如今年營收突破500萬美元，作品銷售遍及全球。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國洛杉磯一名45歲媽媽原本在金融業與跨國企業任職，沒想到在女兒出生後，一本「找不到的童書」讓她意外踏上創業之路。她從自家車庫起步，打造出結合音樂與繪本的兒童書品牌，如今年營收突破500萬美元（約新台幣1.53億元），作品銷售遍及全球。

外媒報導，45歲的Carinne Meyrignac的職業生涯始於新加坡的金融業，之後再到巴黎工作，最終搬到紐約從事銀行業。當丈夫被調派到洛杉磯時，Meyrignac決定跟隨他，並去迪士尼面試。Meyrignac說「他們問我想加入哪個部門，身為熱愛閱讀的人，我選擇了出版部門」，離開迪士尼後，Meyrignac再進入三菱銀行的風險管理部門，而她正是在那段時間創立了副業品牌「Cali's Books」。

請繼續往下閱讀...

副業靈感來自2016年，她在法國休產假期間，意外發現「音樂童書」的魅力，書能發出旋律，吸引寶寶專注閱讀。她說「那是一種神奇的體驗」、「我的女兒第一次願意安靜地翻書。」但當她回到洛杉磯後，市面上竟買不到類似產品。眼前的選擇，不是笨重的塑膠書，就是毫無設計感的玩具書。她心想「如果我自己都買不到，那其他父母也一定有同樣的困擾。」於是，她決定親自動手做。

Meyrignac花了3萬美元（約新台幣92萬元）自行設計樣書，並親自到中國尋找製造商，下了第一筆6000本的訂單。那時她仍有全職工作，甚至只能請朋友與家人幫忙包貨、寄貨。

創業初期，她選擇將產品上架實體書店，但很快發現利潤微薄、現金回收慢，也失去了與家長直接互動的機會。後來她改走線上銷售，成功扭轉局勢。

然而，成長的路上也曾出現重大失誤。某次她出版的猶太文化主題書，印刷時希伯來文字意外出現了鏡像問題，因品管人員不懂該語言而未察覺。她毅然決定召回並銷毀全數書籍，承擔損失。她說「這是痛苦的教訓，但信任比任何一本書都重要。」此後公司建立了多語審查制度，確保每本書的品質。

Meyrignac表示，大約創立品牌3年後才看到穩定的月收入，在2020年突破了100萬美元（約新台幣3068萬元）的收入，2024年營收達到了500萬美元，並將繼續保持強勁成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法