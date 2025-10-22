經貿辦重申不會答應晶片「五五分」 林佳龍曝關稅談判最新進度

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部部長林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」。（記者王藝菘攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近期拋出台美晶片製造「五五分」的構想，引起各界關注。行政院經貿談判辦公室執行秘書徐崇欽今日強調，台灣從未承諾也不會答應晶片「五五分」；外交部長林佳龍則說，目前關稅談判進度為正在寫總結報告。

立法院外交及國防委員會今日邀請外交部部長林佳龍報告「近期台美關係及關稅談判進展」，併請行政院經貿談判辦公室、經濟部、農業部列席。

外交部長林佳龍說明，目前關稅談判進度為正在寫總結報告，待總結報告完成應該就能宣布關稅。

針對232條款，徐崇欽表示，鋼鋁還有半導體等等這些都是我國重要的出口產業，所以在232的談判當中我們都會跟美方來做討論，也會提出相關的要求。

另外，針對我國巨大捷安特遭美國海關暨邊境保護局（CBP）指控涉及「強迫勞動」，並發布暫扣令。民進黨立委林楚茵憂心，移工問題恐成為關稅談判變數。林佳龍表示，經濟部、勞動部都有在協助，業者也已提出說明及具體回應，外交部也有協助對美交涉，讓巨大能在對快時間內向CBP說明，並解決問題。

林佳龍認為，巨大遭控強迫勞動目前為止還是單一事件，但也坦言，美方針對勞權方面一直有提出要求與壓力，此案也給我們一些提醒，現在國際人權團體對相關議題是很關注的。

