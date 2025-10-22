高雄最大一波社宅招租潮 三民、鳳山近1200戶租金只要4680元起

位於河堤社區的「明仁好室」社宅，生活機能優越。（國家住都中心提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄最大一波社宅招租潮來了！國家住都中心將於於10月27日起至11月25日，受理申請三民區、鳳山區共4處社宅，總戶數達1195戶，弱勢戶最便宜每月租金只要4680元起。

高雄目前已完工的社宅中，戶數最多的「崇實安居」共859戶，已於10月9日抽籤，最快12月1日即可入住；緊接著國家住都中心公布又公布第4季招租的新完工社宅，高雄市共有三民區「明仁好室」（139戶）、「美都安居」（325戶）；鳳山區「鳳誠安居A」（320戶）、「鳳松安居」（411戶）。

以明仁好室為例，位於河堤社區，生活機能優越，樓高15層共139戶，其中套房83戶，每月租金只要5320元（弱勢）至9530元；二房型42間，每月租金9300（弱勢）至16260元；三房型14間，每月租金12310（弱勢）至21330元。

位於三民區德旺街的美都安居，鄰近中都濕地，每月租金介於5870（弱勢）至23950元；位於鳳山區鳳誠路的鳳誠安居A，每月租金4930（弱勢）至18260元；位於鳳山區鳳松路的鳳松安居更便宜，每月租金只要4680（弱勢）至17320元。

這4處社宅將挪出20%為「婚育戶」，共239戶，連同崇實安居有43戶，總計高雄共有282戶婚育宅。此外，考量國軍眷屬的居住需求，鳳山區兩案（鳳誠安居A、鳳松安居）因由國防部提供土地，特別保留30%戶數給軍職人員承租，體現國家對軍人及眷屬的關懷。

