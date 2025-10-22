2度遭查封！河南王家族旗下潔西艾美傳低調出售中

花蓮傑西艾美酒店傳正低調出售中。（中央社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕花蓮傑西艾美酒店於2023年底開幕，至今不到2年時間，今（22）日卻傳出背後業主卿蓬股份有限公司有債務問題，導致傑西艾美2度被查封，飯店還經常拖欠工程款項、員工薪資，在多重問題下，傑西艾美驚傳正低調出售中。

綜合媒體報導，傑西艾美酒店由王任生家族所經營，王任生1933年出生於河南洛陽，14歲因戰亂流亡台灣。1976年創立東裕電器集團，成為全球最大的聖誕燈供應商，1997年在河南鄭州開設丹尼斯百貨，至今在河南有170多個據點，是當地最大的零售集團。根據富比士2022年台灣50大富豪排名，王任生在當年以21億美元（約新台幣646億元）身價排名第28名。

有「河南王」之稱的王任生，近年將事業版圖交棒給子女，長子王武卿在深圳接管東裕電器，二兒子王尚卿在河南鄭州掌管丹尼斯百貨集團，女兒王筱卿則為卿蓬公司董事長，管理潔西艾美酒店。

知情人士向媒體透露，傑西艾美籌備將近10年才完工，但中間興建及裝潢都出了很多工程糾紛。與此同時，卿蓬公司也有多筆給付承攬報酬、給付工程款等民事訴訟案。經查謄本，傑西艾美土地於2013年5月由花蓮縣政府賣給卿蓬公司，2022年底建物興建完成，2024年5月土地建物遭查封，同年6月塗銷，到了今年2月再度遭查封，4月塗銷查封。

除了工程欠款糾紛，離職員工也向媒體揭露，傑西艾美內部管理一團亂，有多筆違反勞基法的紀錄，經常遲發薪水常態性欠薪。

傑西艾美從興建到營運問題不斷，耗費近10年完工，據稱預算從50億元一路增至80億元，2023年底正式開幕，卻在隔年發生花蓮403地震，花蓮觀光還未復興，今年9月再遇上馬太鞍溪堰塞湖潰決，飯店營運難起色。

知情人士表示，其實傑西艾美早在開幕前就有意出售，開價50億元，403地震前也有金控大老表態有意接手，但調查發現遭到設定數次，債務超過50億元，因此破局。商仲表示，傑西艾美一直有在市場上找買方，不過因為飯店還在營運，所以相當低調。

