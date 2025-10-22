自由電子報
焦點股》國光生：疫苗列入WHO清單中 股價爆量漲停

2025/10/22 10:46

國光生技流感、破傷風疫苗納入WHO清單，帶動股價漲停。圖為國光生技董事長詹啟賢。（資料照）國光生技流感、破傷風疫苗納入WHO清單，帶動股價漲停。圖為國光生技董事長詹啟賢。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕國光生技（4142）昨日宣布，世界衛生組織（WHO）官網九月公佈全疫苗產品清單（Full Vaccine Product List），把國光流感疫苗、破傷風疫苗均列入WHO清單中。這是WHO為強化國家及區域防疫能力，並促進疫苗可近性，提供給各國的採購清單，顯示國光生技已加入全球防疫供應鏈，國產疫苗廠的品質與產能獲國際肯定，也將加速國光生技國際化腳步。

國光生技股價今天在此利多激勵下，股價開高走高，截至10:27分股價緊鎖漲停19.5元，成交量逾1萬張，漲停委買張數約2千張。

WHO最新公告的疫苗產品清單包括全球超過一千項可供採購的疫苗產品，目的是為增進對疫苗產品需求、供應及價格波動的了解，以進一步確認各國對疫苗的可負擔性及短缺風險，希望強化國家和區域能力，全面提升疫苗供應可近性，達成WHO全球健康促進及增加疫苗覆蓋率的目標。

國光生技表示，國產疫苗打入WHO防疫供應鏈對台灣十分有意義，將藉此機會加強國際市場連結及國際化腳步。

