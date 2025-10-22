AWS大當機 經濟損失恐上看數百億至千億美元

亞馬遜網路服務20日下午發生大當機。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕提供雲端運算服務的「亞馬遜網路服務公司（Amazon Web Services，AWS）」本月20日發生大規模系統故障，導致全球數千個網站與應用程式無法正常運作。此次服務中斷持續約15小時，才逐步恢復正常運作。第3方機構初步估算，AWS此次服務中斷可能造成的經濟損失高達數百億至千億美元。

綜合媒體報導，AWS本月20日發生系統大當機，導致全球數千網站與應用被迫中斷，包括數位遊戲發行平台Steam、遊戲機大廠任天堂（Nintendo）、線上串流媒體Disney+、社群軟體Snapchat、麥當勞App、平面設計平台Canva等都出現當機災情，跳出「伺服器發生錯誤」、「Internal Error」等異常字樣。

AWS隨後發公告 證實是公司的系統發生故障導致上述使用其服務的平台跟著當機，本次異常屬「伺服器內部錯誤（500 Internal Server Error）」為平台端系統中斷，非用戶設備或網路造成，並承諾已著手修復，以盡速恢復全面服務。

這起服務中斷事件歷時逾15小時，至20日下午AWS系統才陸續恢復正常運作。

AWS 20日服務中斷事件，網路效能監測公司Catchpoint初步估算造成的經濟損失至少達數十億美元。若將後續的企業營運中斷、供應鏈延遲，以及數百萬名無法作業的員工生產力損失一併考量，總損失金額可能高達數百億，甚至突破千億美元。

