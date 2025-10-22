梅蘭妮亞加密幣暴跌99％ 設計者遭控詐欺割韭菜

美國第一夫人梅蘭妮-亞（右）其同名加密貨幣「$MELANIA」驚爆詐欺醜聞，幣價崩盤99%。訴訟文件稱，她本人未涉案，但其名氣遭不肖商人利用作為詐騙門面。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕以美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）為名發行的加密貨幣「$MELANIA」，驚爆可能是一場精心設計的詐欺騙局。根據最新提交的法院文件，投資人指控該貨幣的發行設計者，利用川普總統就職的熱潮，惡意操縱幣價進行「拉高倒貨」（Pump and Dump），導致貨幣價格在狂飆後暴跌超過99%，形同「割韭菜」。

根據法新社報導，「$MELANIA」加密幣於1月19日，即川普總統就職典禮前夕以僅幾美分的價格發行，數小時內，其價格便如火箭般竄升至13.73美元的最高點。然而，隨後幣價幾乎以同樣驚人的速度崩盤，如今僅值約10美分，不到其高峰價格的百分之一。

投資人在曼哈頓聯邦法院提起的訴訟中，指控最初交易該貨幣的Meteora加密貨幣交易所高層，夥同共犯在發行前暗中大量買入，再趁價格被炒高後迅速拋售，賺取巨額利潤，卻導致幣價崩盤，坑殺大量散戶。

梅蘭妮亞本人未涉案 訴訟稱其遭利用

值得注意的是，這起集體訴訟並未將第一夫人梅蘭妮亞本人列為被告。訴訟文件明確指出，原告方不認為梅蘭妮亞．川普對此詐欺行為「負有罪責」（culpable）。訴狀中更形容，這些加密貨幣公司只是利用梅蘭妮亞及其他名人的臉孔，作為其犯罪行為的「門面裝飾」（window dressing），藉以吸引投資人目光。

金融時報：川普家族大賺10億加密財

這起事件也讓外界再度聚焦川普家族與加密貨幣的緊密關聯。英國《金融時報》上週的一項調查報導指出，在過去12個月裡，川普家族已透過數個與加密貨幣相關的產品及公司，賺取了超過10億美元的稅前利潤。除了「$MELANIA」，川普本人也在就職前幾小時推出了「TRUMP」加密幣；而他的三個兒子所創立的公司，也正在銷售名為WLFI的加密貨幣。

