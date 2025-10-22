第3季狀況很好 主計長：今年經濟成長率應不會低於5％

行政院主計長陳淑姿今表示，今年GDP成長應不會低於5%。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕中經院日前上修今年GDP至5.45%，較主計總處8月中預估的4.45%高出1個百分點。對此，行政院主計長陳淑姿上午在立法院財政委員會答詢表示，原本預估關稅影響很嚴重，事實上並沒有，主計總處本身就有點低估，以第3季的情況來看，今年GDP成長應該不會低於5％。

立院財委會今邀請主計總處、財政部就補助款爭議進行專題報告，立委關切今年經濟表現。陳淑姿表示，第3季狀況還是很好，熱度沒有減很多，本來預估因為關稅會減少很多，所以主計總處預估今年GDP成長4.45%，「我們有點低估，按第3季情況預估，至少會達5%」。

立委質疑，傳產受關稅影響大，上修GDP會不會太樂觀？陳淑姿表示，傳產影響比較大，但政府提出韌性特別預算，對經濟成長有助益，包含追加預算等，對經濟都是有幫助，加上主計總處本身就比較低估，以第3季的情形來看，預估今年GDP成長大概不會低於5%。

