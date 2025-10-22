焦點股》力積電：法說會不如預期 股價大跌

力積電法說會不如預期，股價大跌。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電（6770）昨召開法說會，因第3季每股稅後虧損0.65元，第4季也恐無法轉虧為盈，記憶體代工價量雖上揚，但11月起才開始反映出記憶體漲價，能見度也只看到明年上半年；力積電法說會前市場看多，股價先行上漲，法說會展望不如預期，加上大盤下滑近2百點，衝擊今股價走跌，截至9點45分，股價暫報28.75元，下跌1.95元、跌幅6.35%，成交量達13.39萬張，居台股成交量第1名。

力積電看好利基型DRAM、SLC NAND快閃記憶體、NOR Flash價格上漲走勢，該公司代工記憶體的月產能約5萬片12吋晶圓，目前產能滿載，營收比重約4成；但比重達6成的邏輯IC代工，受消費疲軟等多重因素影響偏弱。第4季整體產能利用率跟上季持平，約維持78%，記憶體漲價效益預估11月起開始反映。

力積電第3季受惠記憶體產品出貨量增加，營收118.41億元，季增約5%、年增1.6%，受惠跌價損失回沖及匯損減少，稅後虧損27.28億元，每股虧損0.65元，雖為連續第9季虧損，但較上季每股虧損0.8元收斂；累計今年前3季每股虧損1.71元。

力積電法說會前，市場營造利多，傳出代工價格月月漲，帶動力積電股票價量齊揚，股價最高一度來到32元，單日最高成交量超過43萬張，9月以來，股價飆漲逾1倍。

