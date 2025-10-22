焦點股》康舒：AI轉型方向確立 帶量大漲

康舒現階段已透過工程設計，提供客戶可擴展、永續且穩定運作的伺服器電力。（康舒提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠康舒（6282）持續瞄準AI資料中心帶來的電力系統升級趨勢，在供電系統方面鎖定800V直流電規格，以滿足市場動輒上看兆瓦級的用電規模。受惠於管理層確定公司轉型方向，加上股價基期遠低於同業，激勵今日買盤進場佈局，截至上午10時康舒股價暫報41.45元，漲幅6.54%，成交量5萬4119張。

康舒目前在AI伺服器領域，持續攜手關係企業仁寶（2324）的接單動能，以及結合金寶（2312）、泰金寶-DR（9109）的自動化製造能量，全面搶攻利基型電源新藍海市場。康舒現階段已透過工程設計，提供客戶可擴展、永續且穩定運作的伺服器電力，可支援超大規模AI與高效能運算（HPC）工作負載，驅動AI未來電力發展。

康舒觀察，旗下電源解決方案包括從機架式電源模組到伺服器電源系統，有助於資料中心實現更高效率、簡化的整合流程，並提升整體成本效益。管理層未來將致力於開發高效且具高度擴展性的創新方案，靈活應對不斷演進的AI工作負載需求，與可再生能源協同運作，推動全球超大規模數據中心的永續成長。

